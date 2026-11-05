Lista e Përbashkët në Izrael i ka kërkuar zyrtarisht presidentit Isaac Herzog që mandatin për formimin e qeverisë së re t’ia besojë Gadi Eisenkot.
Propozimi u paraqit gjatë konsultimeve të zhvilluara të enjten në rezidencën presidenciale, pasi tre fraksionet që përbëjnë Listën e Përbashkët kishin njoftuar më herët vendimin unanim për të mbështetur kandidaturën e Eisenkot.
Në deklaratën e saj, Lista e Përbashkët theksoi se ky vendim vjen si përgjigje ndaj kërkesës së shoqërisë për të penguar rikthimin e Benjamin Netanyahut dhe qeverisë së tij në pushtet.
Megjithatë, aleanca pranoi se partitë opozitare nuk kanë treguar deri më tani vullnetin e mjaftueshëm për t’u kundërvënë politikave të Netanyahut dhe për të luftuar nxitjen e urrejtjes ndaj qytetarëve arabë.
“Edhe pse Eisenkot ka marrë tashmë më shumë rekomandime se Netanyahu, ne e konsiderojmë të rëndësishme zgjerimin e diferencës mes tyre”, thuhet në deklaratë.
Sipas Listës së Përbashkët, mbështetja për Eisenkot mund të rrisë mundësitë për ndryshimin e qeverisë dhe të shmangë krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar që do ta mbante Netanyahun në pushtet.
I vetmi problem politik mbetet lista arabe që ka marrë 17 vende, nëse do i bashkohen këtin koalicioni deri në finalizim dhe do dakordësohen për kushtet e vendosura.
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