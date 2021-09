Një familje afgane është izoluar në ambientet e Qytetit Studenti, e dyshuar si e prekur nga COVID-19. Në këto pamje të siguruara nga Euronews Albania, kjo grua afgane (në video) duket së bashku me fëmijët e saj në një nga dhomat, ku janë vendosur edhe pajisjet për të marrë serum.

Godina ku qëndronin afganët deri pak ditë më parë është ende e rrethuar me shirita. Për shkak të familjes së izoluar në katin e dytë të saj, ndërtesa ruhet me policë 24 orë. Jashtë kamerës, punonjësit e Qytetit Studenti pohojnë se familja është izoluar, sepse ka rezultuar e infektuar me COVID.

Ndërkohë nga ana e saj drejtoria e Qytetit Studenti mohon jo vetëm infektimin e familjes, por edhe faktin që në godinë ka ende afganë.

“Për momentin nuk kemi asnjë shtetas afganë në Qytetin Studenti, teste bëhen brenda konviktit dhe të gjithë kanë dalë negativë”, thotë drejtoresha e Qytetit Studenti.

Me ardhjen e afganëve në Tiranë, zyrtarët deklaruan se ata ishin testuar dhe kishin rezultuar të gjithë negativë. Kjo është edhe arsyeja që më pas u zhvendosën në Lezhë, pa kaluar karantinë në Tiranë. Mbetet ende e paqartë zyrtarisht përse është izoluar kjo familje në Qytetin Studenti dhe nëse janë të prekur me COVID për çfarë arsyeje nuk bëhet publik ky fakt.

