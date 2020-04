Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se një element i rëndësishëm në fazën e dytë të lehtësimit, që nis në zonat e gjelbra nga e hëna e 27 prillit do jetë puna monitoruese e bashkive në ato qytete që nis pilotimi i rregullave të reja.

“Komiteti ka vendosur të lehtësojë masat në zonat e gjelbërta, të ketë mundësi të pilotojë disa masa të cilat do lejojnë që qytetarët të lëvizin në fasha orare të përcaktuara, të përdoret transporti personal, me protokolle të sigurisë strikte ku kërkohet shumë dhe angazhimi i bashkive, që nga e hëna e tutje të përgatitemi këto dy ditë të mundemi të garantojmë përmes strukturave në bashki e qark monitorimin e të gjithë rregullave të reja.

Dua të theksoj se me vërtet po krijohen këto lehtësi por kemi gati dhe frenat e emergjencës në cdo rast.

Nëse në një bashki do thyhet rregulli i përcaktuar do marrim masat për të klasifikuar riskun e lartë apo të mesëm si do vërehet në territor.

Do kemi skuadra monitorimi por kjo risku shikohet nëse s’do ruhet distancimi social që është arma më e rëndësishme sot apo elementet që bashkëshoqërojnë rregullat e reja që janë lëvizja e dy personave deri në 5 e 30, fashat e orareve të përcaktuara. Nga bashkitë kërkohet izolimi i hapësirave ku mund të mblidhen qytetarët si kënde lojërash e parqe”, tha ministrja Manastirliu. /e.s/