Krijimi i një mekanizmi të dedikuar financimi për përmirësimin e eficiencës së energjisë në banesat e familjeve që jetojnë në varfëri energjetike. Masa parashikohet në Planin Kombëtar të Veprimit për Varfërinë Energjetike 2026–2030, i cili synon të zhvendosë fokusin nga mbështetja vetëm për pagesën e faturave të energjisë drejt investimeve që ulin konsumin dhe kostot në afatgjatë.
Sipas dokumentit, do të krijohet Fondi Kombëtar i Eficiencës së Energjisë, i cili do të mbështesë financiarisht familjet e identifikuara si në varfëri energjetike. Financimi synon të mbulojë ndërhyrje për përmirësimin e performancës energjetike të banesave, duke përfshirë izolimin termik të mureve dhe çative, zëvendësimin e dyerve dhe dritareve, modernizimin e sistemeve të ngrohjes, si edhe masa të tjera që reduktojnë humbjet e energjisë.
Plani parashikon gjithashtu mbështetje për zëvendësimin e pajisjeve të vjetra me konsum të lartë energjie me pajisje më efikase, si dhe nxitjen e përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë në banesa, kur këto janë teknikisht dhe ekonomikisht të përshtatshme. Krahas investimeve, familjet do të përfitojnë edhe këshillim dhe asistencë për mënyrat e kursimit të energjisë.
Prioritet në përfitimin e mbështetjes do të kenë familjet e identifikuara në Regjistrin Kombëtar të Varfërisë Energjetike, ndërsa masat do të koordinohen me Planin Kombëtar të Rinovimit të Ndërtesave dhe programet ekzistuese të eficiencës së energjisë.
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