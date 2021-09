Fekondimi in vitro ose trajtimi me IVF ka qenë një rreze shprese për çiftet që përballen me infertilitetin. IVF është një procedurë në të cilën vezët e një gruaje mblidhen dhe fekondohen me spermën jashtë trupit në laboratorë. Pas kësaj, embrioni i fekonduar vendoset brenda mitrës për të arritur shtatzëninë.

Sot, trajtimi me IVF është një nga teknologjitë më të suksesshme të riprodhimit të asistuar (ART) që ka revolucionarizuar fertilitetin dhe ka sjellë shpresa që çiftet të kenë një fëmijë të tyre pavarësisht problemeve të fertilitetit.

Sidoqoftë, pavarësisht popullaritetit të tij, shumë mite rrotullohen rreth IVF që çon në keqinformim. Shumica e këtyre miteve janë të rreme ose thashetheme ose rrjedhin nga fakte gjysmë dhe më pak të njohura. Si rezultat, këto mite i dekurajojnë njerëzit që të zgjedhin këtë trajtim pavarësisht se janë shpresa e vetme e disa prindërve shpresëdhënës. Prandaj, është e rëndësishme të hiqni disa nga stigmatizimet e lidhura me trajtimin IVF. TheHealthSite ka folur me Dr. Radhika Bajpai, Konsulente, Birla Fertility & IVF për të hedhur poshtë disa nga mitet më të zakonshme të lidhura me IVF.

Miti: IVF është një proces i dhimbshëm

Fakt: Është shumë e pavërtetë sepse shumica e procedurave të trajtimit IVF bëhen nën qetësim për të siguruar që pacientët të mos ndjejnë ndonjë shqetësim gjatë procesit. Përveç kësaj, pacienti monitorohet nga afër gjatë gjithë procesit për të siguruar që nuk ka hapësirë ​​për komplikime që mund të ndikojnë në trajtim.

Miti: IVF rrit rrezikun e kancerit të vezoreve ose gjirit

Fakt: Rreziku i kancerit të vezoreve tek gratë u rrit për shkak të problemeve të infertilitetit dhe jo trajtimit me IVF. Disa probleme themelore të infertilitetit janë përgjegjëse për rritjen e rrezikut të kancerit të vezoreve pavarësisht se i nënshtrohen trajtimeve të fertilitetit. Deri më tani, nuk ka pasur dëshmi shkencore që pretendojnë ndonjë rrezik të lidhur me kancerin për shkak të IVF ose ndonjë trajtimi të fertilitetit.

Miti: Foshnjat e lindura përmes IVF janë në një rrezik më të lartë të aftësive të kufizuara ose çështje të tjera shëndetësore

Fakt: Një nga faktet më pak të njohura për foshnjat e lindura me IVF është se ata zakonisht lindin ashtu si foshnjat e lindura me ngjizje normale. Foshnjat e lindura me trajtim IVF mund të duken në madhësi më të vogla në fillim, por nuk ka komplikime shëndetësore ose defekte që shkaktohen për shkak të IVF. Në fakt, për të siguruar një rrezik më të ulët të defekteve të fëmijëve, në çdo hap të IVF ndiqen mënyra të sigurta për të përcaktuar shëndetin gjenetik të embrioneve.

Miti: Trajtimi me IVF është i shtrenjtë

Fakt: IVF dikur ishte një trajtim shumë i shtrenjtë për çiftet e zakonshme. Sidoqoftë, për shkak të popullaritetit të tij dhe përparimit teknologjik me kalimin e kohës, ky trajtim është bërë me kosto efektive dhe çiftet mund të zgjedhin klinika bazuar në preferencat dhe buxhetin e tyre.

Miti: Trajtimi me IVF rrit shanset për të pasur konceptime të shumta.

Fakt: Është e vërtetë që përmes IVF, ekziston mundësia për të pasur embrione të shumta të shëndetshme për të rritur shanset e konceptimit. Sidoqoftë, kjo është një zgjedhje që varet tërësisht nga preferencat e çiftit. Para se të zgjidhni transferime të shumta të embrioneve, është thelbësore të kuptoni abortin dhe faktorët e rrezikut të lindjes së parakohshme. Fatmirësisht, për shkak të përparimeve teknologjike, është e mundur që çiftet të zgjedhin gjithashtu një transferim të vetëm të embrionit të shëndetshëm.

/a.r