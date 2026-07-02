Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP), Drejtoria Rajonale Shkodër-Lezhë, ka arrestuar në flagrancë katër punonjës të Policisë së Shtetit, të dyshuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.
Hetimet nisën pasi u konstatua se shtetasi Hasan Verracaku, ndaj të cilit Gjykata kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, nuk ndodhej në banesën ku duhej të mbahej nën mbikëqyrje.
Pas veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera nga specialistët e AMP-së, u arrestuan punonjësit e Trupës Operacionale të Njësisë së Sigurisë Kombëtare Shkodër:
- Inspektor Dorjan Hasandoçaj;
- Inspektor Gentian Xhanari;
- Inspektor Dioniz Hotaj;
- Punonjësi Ridvan Zefi.
Sipas AMP-së, katër efektivët dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën në lidhje me mbikëqyrjen e personit që ndodhej në masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”.
Ndërkohë, ndaj shtetasit Hasan Verracaku rëndon dyshimi për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”, pasi ka shkelur kushtet e masës së sigurisë të vendosur nga gjykata.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, e cila do të vijojë me veprimet e mëtejshme hetimore.
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