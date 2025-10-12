Personi në foto është 38-vjeçari Milasin Ramaj i cili u arrestua një ditë më parë në qendër të Fierit pasi e kishte kthyer banesën e tij të pabanuar në magazinë armësh.
Sipas raportimeve nga policia, në banesën e Ramajt u gjetën 13 armë zjarri dhe sasi të mëdha municioni luftarak.
Nga kontrolli në automjetin e Ramajt, u gjet dhe iu sekuestrua 1 armë zjarri pistoletë që posedohej pa leje dhe një shumë parash rreth 3 mijë e 500 euro.
Armët dyshohet se ishin të destinuara për shitje te grupe kriminale për kryerjen e krimeve kundër personit. 38-vjeçari u arrestua në flagrancë, ndërsa hetimet po vijojnë në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
