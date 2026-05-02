Një 66-vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi në automjetin e tij u gjetën 1000 fara cannabis sativa, të destinuara për shitje dhe kultivim.
Farat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Ky rezultat u arrit falë operacionit policor të koduar “Seeds”, i finalizuar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë së Tiranës.
Operacioni u zhvillua në zonën e Kthesës së Kamzës, ku u lokalizua dhe u ndalua automjeti i të dyshuarit.
Policia e Shtetit thekson se ky aksion është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të goditur veprimtarinë kriminale në fushën e kultivimit, prodhimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike.
