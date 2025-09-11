Besfort Lamallari do të jetë ministri i ri i Drejtësisë në kabinetin e ri qeveritar Rama 4. Lamallari ka mbajtur më parë edhe detyrën e zv/ministrit të Brendshëm, si dhe pozicione të tjera.
Në përfundim të Asamblesë së PS ku u prezantua qeveria e re, detyrat dhe objektivat, Besfort Lamallari tha se është vlerësim për të gjithë punën që ka bërë.
“Komenti im është falenderues për besimin dhe për vlerësimin e gjithë punës që kam bërë deri më tani me shumë përkushtim dhe integritet në detyrat që më janë caktuar”, tha shkurtimisht Besfort Lamallari.
Ky i fundit, në detyrën e re, do të marrë stafetën nga Ulsi Manja.
