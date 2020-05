Ka shkuar në mib 30 mijë nurmi i viktimave nga koronavirusi në Itali.

Italia ka regjistruar 243 viktima dhe 1327 raste pozitive më shumë në 24 orë.

Numri i personave aktual pozitiv me COVID 19 është 87 961 raste, me një reduktim me 1,663 të prekur më pak se një ditë më parë.

Që nga nisja e pandemisë deri më sot, Italia ka regjistruar 30,201 viktima dhe 217,185 persona të infektuar.

Në 24 orët e fundit janë regjistruar 2,928 pacientë të shëruar më shumë dhe numri i tyre deri më sot është 99,203.

