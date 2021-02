Një pamje dramatike ka shokuar banorët e një qyteze në Liguria të Italisë, Camogli. Një pjesë shkëmbore që ndodhet pingul me detin, për shkak të rrëshqitjeve të dherave, ka përfunduar në ujë. Por bashkë me shkëmbinjtë, deti u mbulua edhe me qindra arkivole.