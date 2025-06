Italia e ka nisur në mënyrën më të keqe aventurën për në Botërorin 2026, me “Azzurrët” që janë mposhtur në ndeshjen e parë të fazës kualifikuese kundër Norvegjisë 3-0 në transfertë.

Sfida e luajtur në Oslo nisi mjaft keq për të besuarit e Spallettit, të cilët pësuan që në minutën e 14’ nga Sorloth, ndërsa pas 20 minutash Nusa dyfishoi shifrat me një supergol.

Për “Azzurrët” nuk kishte paqe pasi në minutën e 42’ ishte koha dhe Erling Haaland për të tundur rrjetën.

Pjesa e dytë ishte më e qetë, me të dyja skuadrat që tentuan të shënonin, por pa mundur dot të gjenin rrjetën.

Kështu Norvegjia kryeson Grupin I me 9 pikë në po kaq ndeshje, e ndjekur nga Izraeli me 6. Nga ana tjetër, Italia duhet të kthejë menjëherë faqe, nëse nuk do të qëndrojë për herë të tretë radhazi jashtë një kampionati Botëror.

REZULTATI:

NORVEGJI 3-0 ITALI

Sorloth 14’, Nusa 34’, Haaland 42’

GOLI I SORLOTH (VIDEO)

GOLI I NUSA (VIDEO)

GOLI I HAALAND (VIDEO)