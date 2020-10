Italia vijon të shënojë rritje shumë të madhe të numrit të personave të infektuar me koronavirus prej disa ditësh dhe shifrat tashmë kanë arritur në nivele rekord.

Sipas buletinit të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit u kryen mbi 160 mijë tamponë prej të cilëve 10,925 rezultuan pozitivë, shifër kjo më e madhe dhe nga 10,010 që ishin një ditë më parë.

Gjithashtu u regjistruan dhe 47 viktima të tjera për një bilanc total prej 36 474 fatalitetesh që nga nisja e pandemisë.

Rajonet me më shumë infektime në 24 orët e fundit ishin Lombardia me 2664 raste, Kampanja me 1410 dhe Lazio me 994.