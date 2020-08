Italia nisi sot eksperimentimin e vaksinës anti-Covid te njerëzit. Vaksina është prodhuar nga kompania bio-tecnologjike italiana ReiThera. Vaksina do të provohet tek 90 persona të shëndetshëm.

45 persona do të jenë në moshës nga 18 vjeç deri në 55 vjeç e 45 të tjerë nga 65 vjeç deri në 85 vjeç. 6 grupe do të jenë të ndarë nga 15 persona të cilat do të marrin nga 3 doza të saj.

Elsperimentimi do të kryhet ne Instutin e Sëmundjeve Infektive Spallanzani në Romë e mbështetur nga Ministria Italiane e Shëndetësisë dhe nga sistemi shëndetësor i rajonit te Lazios.

g.kosovari