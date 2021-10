Italia prek poduimin në Nations League, pasi mundi Belgjikën në “Juventus Stadium” me rezultatin 2-1. Skuadra e Mancinit lë pas atë humbje ndaj spanjës, ndërsa në krahun tjetër, Belgjika merr një tjetër goditje, pas humbjes befasuese me Francën.

Ndeshja nisi me shumë ndryshime në formacionet e të dyja skuadrave, e gjithashtu me mungesa, ndërsa vendasit provuan të diktonin ritmin. Me kalimin e minutave, të besuarit e Martinez u futën në ritmin e lojës, por kërcënimi i parë erdhi nga goditja e Barrela-s në minutën e 18-të.

Reagimi i Belgjikës erdhi në të 23-ën minutën me Alderweireld, ndërsa pas 2 minutash, Saelemaekers shkundi portën e Donnarumma-s, me topin që u ndal në traversë. Një rast i cili zgjoi disi takimin, ndërsa itialinët mbyllën pjesën e parë me një rast ideal shënimi, pasi në minutën e 45-të te Federico Chiesa-s, por Courtois devijoi topin për ta dërguar në goditje këndi.

Italia e nisi pjesën e dytë, aty ku mbylli fraksionin e parë, në kërkim të golit. Pas një goditje nga këndi, Nicolo Barella përfitoi nga pasiguria e mbrojtjes, për të gjetur një kombinim perfekt dhe duke shkundur portën e Courtois pa u mbyllur ende minuta e parë. Një gol i cili ndryshoi lojën, duke i dhënë një goditje të fortë belgëve dhe duke rritur moralin e vendasve. Martinez aktivizoi në fushën e lojës De Bruyne dhe de Ketelaere, të cilët ndryshuan disi ndeshjen, por italianët gjetën përsëri rrjetën. Në minutën 64-t, Castagne gaboi në duelin me Chiesa-n duke shkaktuar një penallti, të cilën e mori përsipër, Berardi, i cili nuk gaboi duke shënuar dhe golin e dytë. Skuadra e Mancinit administroi mjaft mirë minutat e mbetura, por 4 minuta nga fundi i kohës së rregullt, kundërsulmi i Belgjikës solli golin e de Ketelaere. Goli i parë me përfaqësuesen për 20-vjecarin, por ishte vetëm një iluzion, pasi Italia nuk gaboi më në minutat e fudnit, duke ruajtur fitoren dhe duke u rikthyer te sukses, por gjithashtu, duke ruajtur dominimin në ndeshjet direkte me Belgjikën. Skuadra e Martinez e mbyll këtë edcion të NAtions League në vendin e katërt, ndërsa Italia e Mancinit, prek kështu podiumin, në vendin e tretë.

/a.r