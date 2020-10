Italia ka regjistruar sot një shifër të lartë të infektimeve ditore. Sipas të dhënave nga ministria e Shëndetësisë, mësohet se në 24 orët e fundit janë regjistruar 11,705 raste të reja.

Po ashtu bëhet me dije se kanë humbur jetën dhe 68 pacientë me COVID-19. Në krahasim me një ditë më parë si numri i të prekurve të rinj dhe numri i viktimave është rritur.

Ndërkohë lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 1255 qytetarë, duke e çuar numrin e atyre që kanë fituar betejën me COVID-19 në 126,237.

Ditët e fundit është parë një trend rritës i rasteve të reja me COVID-19 dhe qeveria ka marrë masa duke rikthyer disa masa kufizuese.

/a.r