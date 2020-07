Konferenca e Rajoneve në Itali, e zhvilluar ditën e djeshme në Bari, miratoi një program operativ plotësues, si pjesë e një konferencë shëndetësore në Pulia, një fond për luftën ndaj koronavirusit nga i cili do të përfitojë edhe Shqipëria.

Burimet e mbledhura për këtë projekt kapin shifrën e 2.6 miliardë eurove, ndërsa pas miratimit në konferencën e rajoneve do të duhet edhe miratimi i Cipe, që ky fund të quhet i plotësuar.

Sipas presidentit të rajonit të Pulias, Michele Emiliano, pjesë e këtij programi do të jetë edhe mbështetja e sistemit shëndetësor të Shqipërisë. Kjo falë marrëveshjes me qeverinë italiane, nga Departamenti i Mbrojtjes Civile dhe natyrisht dhe nga Ministri Boccia, i cili koordinon këtë lloj aktiviteti në nivelin rajonal.

Presidenti i Pulias Michele Emiliano konkretisht deklaroi: “Takimi i parë me homologët shqiptarë do të jetë me video konferencë ndërmjet task forcave.

Disa ditë më parë kontaktova me Kryeministrin shqiptar, Edi Ramën, të cilit i ofruam ndihmën tonë. Pas rregullimit të të gjitha procedurave, Task Forca për Mbrojtjen Civile, e mishëruar nga Mbrojtja Civile Apulian, do të niset për në Shqipëri për të dhënë kontributin tonë “.

“Misioni – tha ai – synon gjithashtu të parandalojë rreziqet epidemiologjike që vijnë nga Shqipëria, kështu që ne do të bëjmë kontrolle ndërkufitare”.

g.kosovari