Mbrëmjen e sotme janë luajtur 10 ndeshjet e ditës së dytë të kualifikueseve të Botërorit në shtator, me skuadrat “Big” që morën tre pikët.
Franca e nisi gjithashtu me fitore aventurën në Kualifikuese, teksa në ndeshjen e parë të Grupit D, mundi 0-2 Ukrainën falë golave të Olise dhe Mbappe, ndërsa po në këtë grup, Islanda mundi 5-0 Azerbajxhanin.
Një fitore bindëse e arriti dhe Greqia, e cila mundi 5-1 Bjellorusinë, duke marrë kështu kreun e Grupit C, edhe falë barazimit pa gola mes Danimarkës dhe Skocisë.
Kroacia gjithashtu mori një fitore minimale me Ishujt Faroe, duke i qëndruar pas Republikës Çeke në Grupin L, e cila gjithashtu triumfoi 0-2 kundër Malit të Zi.
REZULTATET:
GRUPI B
ZVICËR 4-0 KOSOVË
SLLOVENI 2-2 SUEDI
GRUPI C
GREQI 5-1 BJELLORUSI
DANIMARKË 0-0 SKOCI
GRUPI D
UKRAINË 0-2 FRANCË
ISLANDË 5-0 AZERBAJXHAN
GRUPI I
ITALI 5-0 ESTONI
MOLDAVI 0-4 IZRAEL
GRUPI L
ISHUJT FAROE 0-1 KROACI
MALI I ZI 0-2 REP. ÇEKE
