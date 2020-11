MILANO- Konsullata e Përgjithshme e Shqipërisë në Milano ka lajmëruar të gjithë qytetarët shqiptarë se do të jetë e mbyllur deri në datë 3 dhjetor pasi Milano dhe Lombardia janë mbyllur për shkak të rritjeve të shifrave të COVID-19.

Në njoftimin e Konsullatës Shqiptare në Milano thuhet se ajo të do funksionojë vetëm për rastet urgjente, ndërkohë shërbimet e tjera do të mundësohen me postë.