Italia përdori fuqitë e Bashkimit Evropian për të bllokuar eksportin e 250,000 dozave të vaksinave Covid-19 në Australi të enjten, në një përshkallëzim dramatik të mosmarrëveshjeve midis BE dhe gjigandit të ilaçeve AstraZeneca.

Zëdhënësi i Kryeministrit italian Mario Draghi, Paola Ansuini konfirmoi lëvizjen për CNN, duke shtuar se Italia dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord mbi veprimin. Kjo është hera e parë që përdoren masa të tilla të BE-së.

Në fund të janarit, një luftë publike dhe e ashpër shpërtheu midis BE dhe AstraZeneca për vonesat e vaksinave, pasi kompania këshilloi bllokun se do të jepte dhjetëra miliona doza më pak sesa ishte dakorduar në fund të marsit.

Komisioni Evropian më vonë miratoi masa të reja duke u dhënë shteteve anëtare fuqinë për të kufizuar eksportin e vaksinave Covid-19 jashtë bllokut, në situata të caktuara. Mekanizmi nuk supozohet të ndikojë në ndihmën humanitare ose COVAX, iniciativa globale që synon shpërndarjen e rreth 2 miliard vaksinave në vendet e varfra.

Përhapja e vaksinave të bllokut 27-vendesh ka vazhduar të lëkundet, duke shtyrë disa shtete anëtare gjithnjë e më të irrituara t’i drejtohen kombeve më të largëta për ndihmë. Vetëm 5.5% e popullsisë së BE prej 447 milion ka marrë dozën e parë të vaksinës, sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Të enjten, Ministria e Jashtme e Italisë shpjegoi vendimin e saj për të bllokuar eksportin e vaksinave të AstraZeneca, duke përmendur vonesat e kompanisë në furnizimin e vaksinave të saj në Itali dhe Bashkimin Evropian dhe duke vënë në dukje se Australia nuk konsiderohet një vend “i prekshëm” nga BE.

Deklarata përmendi “numrin e lartë të dozave të vaksinave që i nënshtrohen kërkesës për autorizimin e eksportit krahasuar me sasinë e dozave të dhëna Italisë dhe, në përgjithësi, vendeve të BE deri më tani.”

AstraZeneca nuk ka pranuar të komentojë mbi vendimin italian.

Komisioni Evropian “nuk e kundërshtoi” vendimin e Italisë për të vendosur një ndalim eksporti të vaksinave për Australinë, i tha të enjten një zyrtari i BE CNN.

Zyrtari është i përfshirë ngushtë me proceset tregtare brenda Komisionit, por nuk është i autorizuar të flasë në procesverbal lidhur me takimet me dyer të mbyllura ose në dokumentet tregtare midis Komisionit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

Sipas procedurave të BE, një kompani që dëshiron të eksportojë vaksina nga një vend anëtar i BE duhet të njoftojë shtetin anëtar. Shteti anëtar kontrollon kriteret për eksport dhe merr një projektvendim nëse do të miratojë eksportin.

Komisionerët Evropianë kanë një ditë pune për të miratuar, ndryshuar ose refuzuar vendimin e shtetit anëtar. Shteti anëtar duhet të ndjekë vendimin e Komisionit.

Zyrtari i BE i tha CNN se vendet anëtare të BE miratuan 174 kërkesa për autorizime eksporti vaksinash gjatë periudhës nga 30 janar deri më 1 mars 2021.

“Eksportet kishin të bënin me destinacionet e eksportit në vijim: Argjentina, Australia, Bahreini, Kanada, Kili, Kina, Kolumbia, Kosta Rika, Republika Dominikane, Ekuadori, Hong Kongu, Japonia, Kuvajti, Makau, Malajzia, Meksika, Zelanda e Re, Omani, Panama. , Peru, Filipine, Katar, Republika e Koresë, Arabia Saudite, Singapori, Afrika e Jugut, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Uruguai “, tha zyrtari.

g.kosovari