Autoritetet italiane të Institutit të Shëndetit Publik dhe të Agjencisë Kombëtare të Barmave kanë autorizuar nisjen e një studimi kombëtar krahasues për të vlerësuar efikasitetin e terapisë e kurimit me plazma tek pacientët e infektuar nga COVID 19.

Analizat e konkluzionet e këtij studimi mund të lejojnë më pas krijimin e një metode unike e të standardizuar të terapisë me plazma për pacientë COVID 19.

Që prej muajit mars terapia me plazma ka nisur të aplikohet në disa qendra spitalore në formën e një kure eksperimentale tek pacientët në gjendje mjaft të rënduar shëndetësore.

Por deri më sot ishte një terapi e lokalizuar e vendimi i marrë nga autoritetet italiane të shëndetit publik do të lejojnë një analizë shkencore mbi efektin e antitrupave të pacientëve të shëruar nga COVID 19 tek pacientët e sëmurë e në gjendje të rëndë.

Plazma është pjesa më e lëngshme e gjakut e përbërë nga ujë, proteina hormone e ushqyes. Por mbi të gjitha është e përbërë nga antitrupa të formuar tek pacientët pas shërimit nga virusi me efekt neutralizues.

Teknika e kësaj terapie është relativisht e thjeshtë e konsiston në marrjen e plazmës tek pacientët e shëruar e injektimin e saj tek ata të sëmurë rëndë me qëllim që antitrupat të neutralizojnë e të ndalin virusin.

Një teknikë e tillë është përdorur dhe më parë në epideminë Sars 20202 e Mers 2020.

Në Itali është përdorur në formë eksperimentale për të kuruar fillimisht 52 të sëmurë me Covid 19 në spitalin e Mantovës e Pavias. Mes tyre dhe një grua shtatzënë e cila është shëruar falë injektimit të plazma terapisë.

Plazma terapia ka një kosto mjaft të ulët. Pacientët e shëruar e dhurojnë plazmën. Kosto për ta shpërndarë tek qendrat e tjera spitalore është rreth 172 euro. Çdo qese plazma injektohet me dy doza tek pacienti e injektimi kushton 86 euro.

Edhe Irani fillon kurimin me plazma të pacientëve me COVID-19

Ndërsa përqindja e pacientëve të infektuar me COVID-19 vazhdon të rritet në Iran, Spitali Masih Daneshvari në Teheran po lehtëson përdorimin e plazmës konvulsive të COVID-19 për kurimin e pacientëve të infektuar me COVID-19.

Kjo ndërsa një numër i stafit mjekësor në spital që janë infektuar dhe janë rikuperuar kohët e fundit, janë ndër dhuruesit e plazmës. Metoda është përdorur në të kaluarën për të trajtuar sëmundje të tilla si poliomeliti dhe të infeksioneve të frymëmarrjes të ngjashme me COVID-19. Vendimi erdhi pasi Ali Akbar Velajati, drejtues i Spitalit Masih Daneshvari, tha se ata do të fillojnë të trajtojnë me plazma pacientët në gjendje kritike. Deri më tani, mbi 1.000 raste të infektuara me COVID-19 janë trajtuar në këtë qendër. Plazma e marrë nga njerëzit që janë rikuperuar nga COVID-19, mund të përmbajë antitrupa ndaj virusit që shkakton sëmundjen dhe mund të jetë efektiv kundër infeksionit. Plazma duhet të mblidhet nga pacientët e rikuperuar, të cilët mund të dhurojnë gjak, nuk kanë pasur simptoma për 14 ditë, dhe kanë pasur rezultate negative në testet e COVID-19.

g.kosovari