Një 45 vjeçar shqiptar u arrestua nga policia italiane, nën akuzën e shitjes së lëndëve narkotike. Në pranga përfundoi Ilir Aliu, banues në Fagnano Olona.

Emri i tij doli në vitin 2018 si pjesë e një hetimi për shitjen e lëndëve narkotike në Rogoredo, jashtë Milanos, vend ku, siç u tha një viti më parë, çdo ditë qindra përdorues të të gjitha moshave, përfshirë fëmijë, shkuan për të blerë drogë.

Sot shqiptarit 45-vjeçar i cili është pjesë e rrjetit që furnizonte atë zonë, është arrestuar. Gjatë operacionit, përfunduan në pranga 16 persona, 14 shqiptarë dhe 2 italianë. Sipas akuzës, klani shqiptar menaxhoi një trafik të madh droge, midis kokainës, heroinës dhe marihuanës.

Vrasja e dyfishtë e Canegrate

Hetuesit mbërritën në klan falë hetimeve që filluan nga vrasja e dyfishtë e kushërinjve Alban dhe Agron Lleshaj, përkatësisht 37 dhe 31 vjeç, të ekzekutuar në Canegrate në maj 2017.

Nga atje filloi linja e dytë e hetimit e cila përgjim pas përgjimi i çoi hetuesit në bandën e tregtarëve me shumicë. Magjistri hetues theksoi vazhdimisht se bëhej fjalë për një grup të strukturuar kriminal.

Ilir Aliu dhe shqiptarët e tjerë kryeninin menaxhimin e drogës, veçanërisht heroinës të një cilësie të dobët por jo me pasoja të rënda, kërkuesit e së cilës ishin të shumtë. Grupi transportoi sasi të mëdha droge me fëmijë në makinë, siç u demonstrua, për shembull, nga ajo që ndodhi në Gerenzano kur, në vitin 2017, karabinierët ndaluan disa anëtarë të grupit që udhëtonin me makinë me 40 40 kilogramë marijuanë me fëmijë të vegjël në bord. I arrestuari do të duhet të vuajë 3 vjet burgim nën arrest shtëpiak