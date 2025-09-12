Një 18-vjeçar shqiptar ka ndërruar jetë pas një aksidenti në Bolonja të Italisë, ndërsa një 19-vjeçar tjetër, po shqiptar, është plagosur.
Dy të rinjtë po tentonin t’i iknin policisë me një makinë të vjedhur, por arratisja e tyre përfundoi në tragjedi. Automjeti tip Audi, që rezultoi i vjedhur, u përplas dhunshëm me një shtyllë.
Aksidenti ndodhi rreth orës 05:00 të mëngjesit, kur dy të rinjtë po i iknin policisë, e cila i ndaloi në një semafor për kontroll. Por kur semafori u ndez jeshil, ata u larguan me shpejtësi me makinë. Shoferi ishte 19-vjeçari, i cili humbi kontrollin e automjetit në kryqëzimin Via Murri dhe Via dei Lamponi për shkak të shpejtësisë së lartë, duke u përplasur me shtyllën dhe më pas me disa makina të tjera të parkuara.
Policia vendase tha se e humbi nga sytë automjetin, i cili po udhëtonte me mbi 200 km/orë, dhe më vonë e pikasën të aksidentuar.
Leave a Reply