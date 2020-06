E ka pesuar keq nje shqiptar 25 vjecar ne Itali, i zbuluar si pjese e nje bande qe kryente grabitje banesash.karabinieri

Mediat italiane shkruajne se shqiptrai 25-vjeçar, i identifikuar si Fatjon Rrika, është dënuar me tre vite burg në Itali pasi është identifikuar nga pronari i një banese që ai kishte grabitur.

Behet fjale per nje ngjarje te ndodhur në vitin 2018, kur një grup prej tre shqiptarësh u futën për të plaçkitur një banesë në zonën e Mozzate në Itali. Ne ate moment hyn pronari i shtepise, nderkohe qe brenda ngec vetem Rrika.

Ne tentative per te frikesuar pronarin qe t’i afrohej ai nisi te bente gjeste kercenuese, gje qe i la mundesi te zotit ta fiksonte mire si fytyre.

Me pas, ai u largua me vrap duke kapërcyer murin dhe duke u bashkuar me shoket qe e prisnin me makine jashte murit rrethues.

Por ne ballafaqimin me policine, qe hetoi pas denoncimit, pronari identifikoi mes fotove qe i vune perpara karabinieret, shqiptarin grabites.

Ajo qe e kishte tradhtuar, sipas pronarit, ishin veshet dhe hunda tipike, qe sic tha ai, nuk i kishte harruar dot. Panorama