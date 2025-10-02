Një operacion i madh i Policisë Financiare Provinciale të Leçes ka përfunduar hetimet paraprake ndaj 29 personave të dyshuar për pjesëmarrje në një rrjet kriminal ndërkombëtar të trafikut të drogës, me bazë operative në Salento dhe lidhje në Shqipëri e Spanjë.
Gjatë periudhës ndërmjet 2018 dhe 2020, në kuadër të operacionit të koduar “Gioele”, u kapën dhe u arrestuan disa dhjetëra persona në flagrancë, ndërsa gjithsej u sekuestruan 2,677 kg lëndë narkotike (kokainë, heroinë, hashash, marihuanë) dhe 4,975 litra vaj hashashi.
U konfiskuan gjithashtu 192,640 euro në para të gatshme, 16 makina dhe 4 anije – mjete që dyshohet se ishin përdorur për trafikimin.
Sipas hetuesve, vlera tregtare e drogës të kapura mund të gjeneronte rreth 6 milionë euro fitime të paligjshme për organizatat kriminale.
Hetimet zbuluan ekzistencën e disa grupeve kriminale, përbërë kryesisht nga shtetas italianë dhe shqiptarë — përfshirë edhe të dyshuar me lidhje në Spanjë.
Qendra operative ishte e vendosur në provincën e Leçes, por rrjeti operonte në provinca të ndryshme italiane. Kontaktet ndërkombëtare me Shqipërinë dhe Spanjën ishin thelbësore për furnizim, transport dhe shpërndarje.
Mes të dyshuarve identifikohen figura kyçe, të tilla si Lulezim Kule (49 vjeç, shqiptar, me bazë në Monteprandone) dhe Carlo Serio (italian me bazë në Ibiza dhe Lecce).
Kule dyshohet të ketë menaxhuar komponentën logjistike – furnizimin, transportin dhe ruajtjen e lëndëve – me ndihmën e bashkëpunëtorëve në Leçe. Serio, me përvojë dhe burime financiare, dyshohet të ketë ndërmjetësuar përpunimin dhe organizimin e trafikut në pjesë të Italisë dhe jashtë saj.
Në rrjet figurojnë edhe grupe që trajtonin tranzitin nga Shqipëria, kryesisht për marihuanë/kanabis, me figura si Alfred Feta, Arjan Komini, Shkelqim Sinani dhe Kujtim Zeqe, dhe një bashkëpunëtor italian, Luigi Buttazzo, që thuhet se siguronin pikë zbarkimi dhe transport lokal në Leçe.
Ndër të dyshuarit figurojnë:
Xhuljano Ajazay, Claron Bajrusi, Julian Beqiraj, Laura Borioni, Stefano Brocca, Luigi Buttazzo, Mauro Centonze, Cristian De Giorgi, Alfred Feta, Jeta Feta, Matteo Fracarolli, Erion Kaloshi, Arjan Komini, Lulezim Kule, Eltion Majkaj, Alessandro Marchello, Lusjan Mbole, Xhjusild Osmenaj, Francesco Prato, Nelm Sacaj, Shkelqim Sinani, Marco Scalise, Carlo Serio, Joan Herrera Sotorres, Endri Xhumbaraj, Ervis Xhumbaraj, Shpëtim Xhepa, Anila Zeqe dhe Kujtim Zeqe.
Disa ndër akuzat mbulojnë komplot për trafik droge, ndërsa të tjera janë për veprime individuale të trafikimit.
Sfida ligjore dhe roli i Antimafias
Struktura e hetimeve ka qenë e koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Qarkut të Leçes, pa kaluar më parë përmes masave paraprake, duke vepruar direkt me njoftimet. Ky fakt tregon për seriozitetin e akuzave dhe përfshirjen e rolit të lartë të grupit kriminal.
Në disa media italiane është raportuar se operacione të mëparshme anti-droga në Salento kanë përfshirë dhjetëra masa parandaluese të kryera nga Guardia di Finanza dhe Karabinierët.
