Në Itali gjatë 24 orët e fundit, kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 8,913 persona dhe kanë humbur jetën 305.

Në raport me ditën e djeshme numri i infektimeve në vend ka pësuar një ulje pasi dje janë shënuar 10,407 raste të reja, ndërkohë numri i viktimave ka pësuar një rritje pasi dje ishin 261. Megjithatë kohët e fundit shifrat ditore të infektimeve dhe viktimave nga virusi kanë rënë, gjë që përbenë një lajm tepër shpresëdhënës.

Italia aktualisht gjendet në një zonë të kuqe, kjo si pasojë e festave të fundvitit me qëllim shmangien e një vale të tretë të koronavirusit në vend, i cili do të ishte fatal.

Italia është një ndër vendet evropiane të cilat pandemia i ka goditur më së shumti dhe pasoja e saj socio-ekonomike janë ndjerë më së tepërmi.

Ditën e sotme pas miratimit nga EMA të vaksinën Pfizer ka nisur vaksinimi në Itali ashtu si në te gjithë Evropën.

Aktualisht vendet e BE kanë marrë një sasi dozash simbolike vetëm 10 mijë për çdo shtet, ndërsa duke filluar nga e hëna do të shpërndahen miliona doza. Italia do marrë çdo javë nga 470 mijë doza vaksinash./a.p