Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vazhdon përballjen e tij me opozitën me tone veçanërisht të larta, duke sulmuar partitë arabe dhe duke bërë thirrje për formimin e një qeverie të unitetit kombëtar nën Likud.
Netanyahu u bëri thirrje konkretisht partive të hapësirës kombëtare dhe forcave të tjera politike sioniste të marrin pjesë në një qeveri të gjerë nën udhëheqjen e partisë së tij.
“Ekziston një qeveri që mund ta përballojë këtë sfidë, një qeveri e gjerë kombëtare nën udhëheqjen e Likud, me mua në krye, në të cilën do të marrin pjesë të gjitha forcat e kampit kombëtar dhe të gjitha partitë sioniste që dëshirojnë të bashkohen”, deklaroi ai.
Ndërsa Presidenti izraelit Isaac Herzog pritet të shpallë vendimin e tij të dielën se cilit udhëheqës politik do t’i japë mandatin për të formuar një qeveri, Netanyahu paralajmëroi se një qeveri që varet nga mbështetja e partive arabe, të cilat ai i përshkruan si “mbështetëse të terrorizmit”, do të kërcënonte sigurinë dhe unitetin e vendit.
“Jo vetëm që një qeveri e tillë nuk do të ishte në gjendje të luftonte armiqtë tanë, por do të na shkatërronte edhe nga brenda”, tha Netanyahu, duke shtuar se “vetë ekzistenca jonë është në rrezik”.
Ndërhyrja e Netanyahut vjen në një moment veçanërisht kritik, pasi blloku i tij ka 53 vende në Knesset, tetë më pak se shumica e kërkuar prej 61 anëtarësh në parlament. Partitë opozitare hebraike kanë 48 vende, ndërsa partitë arabe kanë gjithsej 19, duke i bërë ato një faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve parlamentare.
Gandhi Eisenkot ka siguruar mbështetjen e 67 anëtarëve të parlamentit për të marrë mandatin për të formuar një qeveri. Megjithatë, kjo mbështetje nuk nënkupton automatikisht mundësinë e formimit të një koalicioni të qëndrueshëm qeverisës. Ai ka përjashtuar pjesëmarrjen e partive arabe në qeverinë e tij, duke kufizuar ndjeshëm opsionet e tij në dispozicion.
Netanyahu mbetet kryeministër i përkohshëm derisa të formohet një qeveri e re, ndërsa mundësia e një pasigurie të zgjatur politike mbetet e hapur.
Në deklaratat e tij të reja, kryeministri izraelit i lidhi zhvillimet e brendshme politike me kërcënimet që, siç pretendon ai, vendi përballet nga Irani dhe aleatët e tij.
“Islami radikal është sfida që po i copëton vendet sot në Evropë. Është sfida që na kërcënon edhe ne. Na kërcënon nga jashtë, përmes Iranit dhe aleatëve të tij, dhe nga brenda, përmes partive islamike që mbështesin terrorizmin”, tha ai.
Ai akuzoi partitë arabe se po përpiqen të minojnë karakterin hebraik të shtetit dhe aftësinë e tij për t’u mbrojtur, ndërsa argumentoi se një qeveri që varet prej tyre nuk do të jetë në gjendje të përballet në mënyrë efektive me kërcënimet e jashtme.
Në të njëjtën kohë, ai akuzoi udhëheqësit e opozitës se po vënë interesat e tyre personale dhe partiake mbi interesin kombëtar, duke kërkuar të formojnë një qeveri minoritare.
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