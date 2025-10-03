Një 65-vjeçar nga Pllana, Lezhë, është gjetur i pajetë rreth orës 17:30 në breg të lumit Mat, pas disa orësh kërkimesh nga Policia, e cila ishte njoftuar nga vajza e tij për humbjen e kontaktit.
Nga këqyrja paraprake, viktima Gjergj Tusha ka shenja dhune, përfshirë një plagë që dyshohet të jetë nga armë zjarri.
Në vendngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, i cili po punon për dokumentimin ligjor, sqarimin e rrethanave, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.
