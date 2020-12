Diplomatja gjermane Helga Schmid ka marrë konsensusin për t’u emëruar sekretare e re e përgjithshme e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (OSBE), burimeve pranë institucionit shumëpalësh i thanë agjencisë së lajmeve EFE sot.

Këshilli i Përhershëm i organizatës arriti këtë marrëveshje dje në një takim të veçantë, megjithëse emërimi i Schmid dhe tre zyrtarëve të tjerë të lartë, duhet të miratohet ende nga Ministrat e Jashtëm të 57 vendeve të OSBE në samitin onlin që do të mbahet të enjten.

“Do të ishte shumë e rrallë që dikush të kundërshtonte tani”, tha burimi pranë OSBE, i cili kërkoi të mos identifikohej.

Schmid, aktualisht sekretare e përgjithshme e Shërbimit Evropian të Punëve të Jashtme, do të ishte kështu figura e konsensusit që ka arritur të prishë mosmarrëveshjen që mbajti këtë organizatë, fusha gjeografike e së cilës shtrihet në të gjithë Evropën, Azinë dhe Amerikën, pa një udhëheqje të lartë që nga korriku i kaluar.

“Kanë qenë muaj shumë të fortë të konsultimit”, pranoi burimi.

Nëse marrëveshja mbyllet, Schmid do të zëvendësojë Thomas Greminger në krye të OSBE dhe do të jetë gruaja e parë që do të mbajë këtë pozicion.

Së bashku me të, është planifikuar që gjithashtu të plotësohen tre pozicione të tjera të përgjegjësisë që ishin bosh për më shumë se katër muaj.

Teresa Ribeiro e Portugalisë do të zëvendësojë Harlem Désir si përfaqësues të Lirisë së Shtypit në OSBE, vazhdimësia e të cilit në një mandat të dytë u bllokua nga Azerbajxhani, një republikë autoritare e Kaukazit, në përgjigje të kritikave të marra nga censura dhe arrestimet e gazetarëve.

Për këtë post ishte propozuar ish-ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati. Ishte kryeministri Edi Rama i cili e propozoi Bushatin më 19 shtator për postin e përfaqësuesit për lirinë e medias në OSBE, por ai nuk ka mundur të marrë mbështetjen.

Përfaqësuesi i medias zgjidhet me konsensus nga 57 vendet anëtare, ndërsa ky post tashmë i është besuar sekretares së shtetit të Portugalisë Teresa Ribeiro.

Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) do të drejtohet nga Italian Matteo Mecacci.

Paraardhësi i tij, ish-Ministri i Jashtëm Islandez Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, u bllokua për të rikandiduar nga Taxhikistani, pasi ODIHR denoncoi që të drejtat dhe liritë ishin shkelur në zgjedhjet e marsit në atë vend.

Komisioneri për pakicat kombëtare do të jetë Kairat Abdrakhmanov, i cili në të kaluarën ishte ministër i jashtëm i Kazakistanit.

Në vitin 2017, u ra dakord për ato katër pozicione si një mënyrë për të kapërcyer mungesën e konsensusit për emërimet individuale. Në OSBE të gjitha vendimet merren njëzëri.

Vetoja e Azerbajxhanit dhe Taxhikistanit bëri që disa vende perëndimore të bllokonin rinovimin e dy pozicioneve të tjera, duke argumentuar se të katër ishin zgjedhur si një grup dhe se dy prej tyre nuk mund të lejoheshin të pushonin për të bërë punën e tyre.

Sipas burimeve të konsultuara nga EFE, Rusia ka pranuar Schmid dhe dy udhëheqës të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian në këmbim të emërimit të një përfaqësuesi të një vendi të Komonuelthit.

Zgjatja e mandatit të Thomas Greminger, i cili ishte në detyrë deri në korrik dhe tre pozicioneve të tjera të larta të OSBE dështuan në verë për shkak të rezistencës nga shtetet individuale pjesëmarrëse.

OSBE kryen misione të rëndësishme vëzhgimi të zgjedhjeve, është shumë aktive në denoncimin e sulmeve ndaj lirisë së shtypit dhe kryen misione monitorimi të armëpushimit, si në rastin e konfliktit në Ukrainën lindore midis forcave separatiste pro-ruse dhe qeverisë ë Kievit.

Për më tepër, punon në kapërcimin e konflikteve, të tilla si në Karabakun Nagar, ku tensioni shpërtheu kohët e fundit përsëri në një luftë të hapur midis Azerbajxhanit dhe Armenisë.

/a.r