Gazetarja Glidona Daci, e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka zbuluar detaje nga pistat e hetimit lidhur me vrasjen e 58-vjeçarit Isuf Jaçaj në Sarandë, ngjarje e ndodhur më 4 tetor.
Sipas Dacit, hetuesit po ndjekin pistën se 58-vjeçari mund të jetë vrarë si hakmarrje mes bandave kriminale, ku dyshohet se është përfshirë i biri. Gazetarja thotë se konflikte të vjetra po riaktivizohen në qytetin e Sarandës.
“Doja ta nisja me pjesën ku e la Eni, ngjarja e korrikut ku djali i viktimës është arrestuar për përkrahje të krimit, pasi kishte një konflikt për çështje pronësie. Nga gjithë dinamika dhe mënyra e arrestimit, djalit dy ditë para se të arrestohej iu vendos një sasi eksplozivi. Prokuroria e Vlorës, në të gjithë analizën, pretendon se është një grup kriminal që edhe më herët në Sarandë ka bërë zhdukjen e dy personave. Është një çështje që ne e kemi trajtuar dhe lidhet pikërisht me konflikte të vjetra që po riaktivizohen në qytetin e Sarandës.”, tha Daci.
Gazetarja theksoi se Isuf Jaçaj nuk ishte i njohur për konflikte të mëdha që mund të çonin në një vrasje të tillë demonstrative, por besohet se djali i tij ishte në krahun e kundërt të konfliktit dhe kjo ka mundur të sjellë hakmarrjen. Detajet nga mënyra e ekzekutimit, si sasia e tritolit dhe përndjekja që i kanë bërë viktimës tregon për këtë pistë.
“Ndërsa sa i përket 58-vjeçarit, ka qenë personazh problematik, por jo për çështje që mund të çonin në vrasje. Të paktën ky është edhe nga deklarimet e familjarëve.
Nuk kishte konflikte të forta që mund të çonin në ekzekutim, aq më tepër në këtë mënyrë aq demonstrative. Raste të tilla i kemi parë në Rrëshen. Fakti që i vendoset një sasi kaq e madhe eksplozivi është me dyshime të forta se djali ka qenë i pozicionuar në palën kundërshtare. Të paktën kjo është pista kryesore që po hetohet.
Po analizohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë. Kam pyetur edhe sot, po ndiqet nëpërmjet kamerave, montimi ka qenë shumë perfekt. Personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit ka qenë ekspert në montimin e tij. E kanë mbajtur nën vëzhgim dhe kanë marrë të gjitha hapat për t’u siguruar që ai do të humbiste jetën,” tha Daci.
Gazetari Artan Hoxha, gjithashtu i ftuar mbrëmjen e sotme në “Opinion”, tha se Saranda është kthyer në qendër të krimit dhe sipas tij nga ana e hetuesve “ka nevojë për një hetim të thelluar e shterues që të pengojë marrjen e këtij qyteti nga bandat e krimit të organizuar”.
