Ishte parashikuar që nesër të zhvillohej mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku si rend të ditës do të kishte si shqyrtim dhënien e një hapësire toke me sipërfaqe të konsiderueshme në fshatin Kaninë, ku do të vendoseshin panelet fotovoltaike.

Një investim ky privat mbi tokën e ashtuquajtur të Bashkisë së Vlorës.

Por, ky vendim mesa duket është hequr nga rendi i ditës së nesërme të Këshillit Bashkiak.

Në një njoftim në faqen zyrtare të këtij të fundit sqarohet arsyeja:

Të nderuar banorë të Vlorës, por jo vetëm,

Në përgjigje të interesimit të disa mediave dhe në vazhdën e dizinformimit nga disa të tjera, sqarojmë se:

Është e vërtetë që prej 16 muajsh Bashkia Vlorë ka marrë disa kërkesa për një truall me sipërfaqe 831.7 ha, ku subjektet kërkuese synojnë të ndërtojnë një park fotovoltaik. Kërkesat janë depozituar përkatësisht në këto data:

1. 29.04.2024

2. 20.05.2024

3. 23.05.2024

Së fundmi, kërkesa është miratuar për t’iu përcjellë Këshillit Bashkiak.

Megjithatë, nga dokumentacioni i marrë nga Kadastra më datë 18.07.2025, me qëllim plotësimin e dokumenteve për mbledhjen e Këshillit, rezulton se trualli në zonën e Kaninës ka vetëm një vërtetim hipotekor si truall në emër të Bashkisë, por Bashkia Vlorë nuk figuron si zotëruese e titullit të pronësisë së këtij trualli.

Në këto kushte, Këshilli Bashkiak nuk mund të marrë një vendim në lidhje me këtë kërkesë.

Të gjitha komentet dhe insinuatat e tjera janë keqkuptime ose dizinformime me prapavijë keqdashëse.

Duke ju uruar një fillim jave sa më të paqtë, ju njoftojmë se nesër do të vijojmë me mbledhjen dhe shqyrtimin e projekt-vendimeve të tjera të rendit të ditës.

Me respekt,

Kryetare

Elpiniqi Mërkuri