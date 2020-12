“Një mbrëmje në 2001 ai erdhi për darkë në shtëpinë time, në Romë, ishte me Minën. Unë duhej të prezantoja Sanremon dhe Diego më tha” dua të bëj Sanremo me ty “. Unë iu përgjigja ‘Diego, në këtë moment ju kanë ndaluar në aeroporti sepse keni probleme me Agjencinë e të Ardhurave në Itali dhe doni të shkoni në Sanremo? “Dhe ai u përgjigj si një fëmijë” Me të vërtetë? Por nuk ishte faji im! Ai u largua si një qen i rrahur. Por unë them, njeri i bekuar, nuk mund ta përdorësh prezervativin? Fëmijët e paligjshëm vazhdojnë të dalin. Çfarë kali i çmendur ishte Diego, por racë e pastër. E pastër”, përfundon Raffaella Carrà.

Maradona, zyrtarisht njihet si babai i 5 fëmijëve, por janë edhe 6 të tjerë që pretendojnë atësinë e legjendës argjentinase. g.kosovari