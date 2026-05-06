Një anije mallrash që transportonte rreth 8 mijë tonë sodë u fundos në veri të ishullit Andros në Greqi, ndërsa të 9 anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan me sukses nga autoritetet bregdetare.
Sipas informacioneve zyrtare, anija po lundronte nga Shqipëria drejt Ukrainës dhe mbante flamurin e Vanuatus.
Protothema shkruan se alarmi u dha në orët e mëngjesit tek autoritetet portuale pasi anija u përplas me shkëmbinj në një zonë të vështirë detare në veri të Androsit., duke çuar më pas në fundosjen e saj.
Anija, që transportonte rreth 8 mijë tonë sodë nga Shqipëria drejt Ukrainës, pësoi dëme të mëdha pas incidentit.
Në bord ndodheshin gjithsej nëntë anëtarë të ekuipazhit, tetë prej të cilëve shtetas turq dhe një shtetas nga Azerbajxhani. Të gjithë marinarët u shpëtuan me sukses gjatë një operacioni të rojes bregdetare. Dy prej tyre u nxorën nga deti nga një mjet i rojes bregdetare, ndërsa shtatë të tjerët u lokalizuan dhe u nxorën nga një zonë e vështirë shkëmbore në Andros.
Të shpëtuarit u transportuan në mënyrë të sigurt në portin e ishullit dhe, sipas informacioneve të para, janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në zonë po operojnë dy mjete lundruese të rojes bregdetare, ndërsa edhe dy të tjera janë nisur drejt vendngjarjes. Për të dhënë ndihmë në vendin e aksidentit u afruan gjithashtu anija e pasagjerëve “Samos”, tre anije që po kalonin aty pranë si dhe një helikopter i Forcave Ajrore Greke.
Kushtet e motit në zonë raportohen të mira, gjë që ndihmoi në shpëtimin e ekuipazhit. Shkaqet e përplasjes dhe fundosjes po hetohen nga autoritetet përkatëse.
Leave a Reply