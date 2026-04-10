Drita, tezja e Brikenës e cila mori pjesë në dasmën e mbesës së saj brenda Big Brother, foli sot për “Goca dhe Gra” në Top Channel.
Tezja e Brikenës e quajti dasmën “mrekulli”, ndërsa tha se ishte moment emocionues për të gjithë familjen. E pyetur se çfarë mendimi ka daja i Brikenës ajo tha se “ju kanë përshëndetur dajat e Brikenës”.
“Dasma ishte mrekulli. Të kërceja në dasmën e saj ishte e paimagjinueshme. Ishte një moment emocional për ne si familje. Ju kanë përshendetur dajat dhe tezet e të gjithë. Krejt do të pimë kafe me Mateon kur të dalin”-u shpreh tezja e Brikenës.
-Dasmë tjetër?
“Kismet. Ndjenjat e të dyve janë të sinqerta. I uroj Brikenës dhe Mateos, jetë të gjatë të dy dhe të lumtur deri në vdekje”.
Leave a Reply