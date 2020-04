Nga te dhenate e fundit te Ministrise se Shendetesise, nje rast eshte regjistruar ne Kurbin me infeksionin COVID-19, ne 24 ore.

Sipas “Panorama” në rastin e Kurbinit behet fjale per nje pacient i cili prej disa ditesh eshte i shtruar me pneunomi ne spitain COVID 2,”Shefqet Ndroqi”, por pas testit rezultoi me COVID.

Ndersa 6 testime te bera 24 oret e fundit tek kontaktet e personave te prekur ne Kurbin, kane rezultuar negativ.

g.kosovari