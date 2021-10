Një yll i Premier League u sulmua nga banditë të maskuar me hanxhar në shtëpinë e tij, më pas u lidh së bashku me partnerin e tij të tmerruar. Një yll i Premier Ligës është sulmuar nga banditë të maskuar me hanxhar në shtëpinë e tij, të cilët e kanë lidhur dhe torturuar para se të largoheshin me sende me vlerë nga shtëpia.

Lojtari, emri i të cilit nuk bëhet i ditur është u tërhequr zvarrë nëpër shtëpi nga banditë të veshur me kapuç, të cilët kishin hyrë në pronën e tij me vlerë 1.5 milionë paund. Ngjarja ndodhi javën e kaluar në pushimin e kombëtareve.

Një burim për “The Sun” tha: “Ishte makthi më i keq. Ai ishte mjaft i guximshëm dhe bëri më të mirën, por ato ishin më të shumtë në numër dhe ishin agresivë.” Grabitësit kanë vjedhur orë,bizhuteri dhe shumë sende me vlerë.Në mars, “The Sun” tregoi se si portieri i Everton Robin Olsen dhe familja e tij u përballën me disa grabitës./m.j