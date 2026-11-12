Avokati i Erion Veliajt, Plarent Ndreca, ka zbardhur detaje nga një telefonatë që ka zhvilluar me kryeministrin Edi Rama, duke deklaruar se komunikimi mes tyre ka qenë edhe politik dhe është shoqëruar me tensione, shkëmbime dhe fyerje.
I ftuar në emisionin “Të Paekspozuar” në Vizion Plus, nën moderimin e Ylli Rakipit, Ndreca tha se pakënaqësia e Ramës lidhej me rolin e tij si këshilltar politik i Veliajt.
Sipas Ndrecës, kryeministri e kishte cilësuar atë si një këshilltar të keq politik të kryebashkiakut, ndërsa ai i kishte bërë të qartë se do të vendoste interesat e Veliajt mbi karrierën e tij politike.
Pjesë nga intervista:
Bushati: Ke thënë që ke pasur një telefonatë me z. Ramën. Mund të na e zbardhësh atë telefonatë?
Ndreca: Po e përsëris, komunikimi me kryeministrin ka qenë edhe politik. Rama ka pakënaqësi, ka qenë i tensionuar, ka pasur shkëmbime reciproke edhe fyerje. Thelbi ka qenë pakënaqësia e tij ndaj meje si nxitës i Erion Veliajt. Dhe i thashë qartë: nëse pakënaqësia jote për këtë gjë duhet të jetë për mua të zgjedh interest e tua, apo intresat e mia, apo karrierën time politike, apo karriera ime si avokat, unë do të zgjedh interesat e atij, që është në hall, pra të z.Veliaj. Ja kam bërë të qartë këtë Ramës. Rama ka thënë në telefonatë që jam këshilltar i keq politik i z. Veliajt. Nuk është çështje thjesht ligjore, por politike dhe ligjore.
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