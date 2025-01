Në një rrëfim ekskluziv për jetën e tij në emisionin “Profil” në Euronews Albania, Rezear Xhaxhiu ka folur gjithashtu dhe për një pjesë nga puna e tij si një gazetar, periudhë në të cilën u vra Azem Hajdari.

Ai shpjegon se si militantët e Partisë Demokratike e masakruan teksa ai raportonte mbi humbjen e jetës së Azem Hajdari pasi nga simpatizantët e PD, shihej si një komunist. Xhaxhiu tregon se ishte Astrit Patozi ai i cili e ka shpëtuar nga një masakër e tillë pasi mund të përfundonte dhe më keq.

“Ikim në vrasjen e Azem Hajdarit. Unë në momentin që ka ndodhur vrasja nga ora 9, isha duke bërë një xhiro budallaqe në Tiranë me makinë dhe me time shoqe dhe me radion ndezur të makinës, ku në një moment të caktuar dëgjoj lajmet që është vrarë Azem Hajdari në oborrin e Partisë Demokratike.

Unë isha në qendër të Tiranës tek sheshi, afër kisha redaksinë e televizionit ‘Arbëria’ ku në atë kohë isha drejtor i lajmeve. Parkoj makinën, marr operatorin dhe shkojmë. Ishim nga të parët që mbërritëm në selinë e PD, dhe po bëja stand up me dritat e makinës sepse nuk kishim ndriçues.

Vinin militantët sepse normalisht iu ishte vrarë një nga liderët. Në atë moment marr disa voxe se si e përjetuan ata këtë lajm. Njëri nga turma thot: “I jepni intervista atij komunisti bir komunisti”. Kaq duhej ku në fraksion sekondi, ajo turmë njerëzish paqësore, bëhet agresive ndaj një njeriu dhe komunisti që po intervistonte. Në çast e shof veten në tokë duke u maskruar dhe për fat në atë çast kalon Astrit Patozi që ishte kryeredaktor i Rilindjes Demokratike, gazetar, koleg dhe thotë: “E kuptoni çfarë jeni duke bërë, po sulmoni një gazetar”. Falë atij shpëtova që mos të kisha pasoja që kushedi se si mund të ishin”, tha Rezear Xhaxhiu.