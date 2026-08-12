Një ngjarje e rëndë ka tronditur Turqinë, ku një 36-vjeçar ka vrarë bashkëshorten e tij 27-vjeçare dhe kunatin 56-vjeçar, pasi dyshonte se mes tyre kishte një lidhje intime.
Vrasja e dyfishtë ka ndodhur rreth orës 10:00 të mëngjesit të së martës, në zonën Yıldırım të Bursës.
Sipas mediave turke, 36-vjeçari Ismail Matur fillimisht ka qëlluar tetë herë ndaj kunatit të tij, Yavuz Yılmaz, në mes të rrugës, duke e lënë të vdekur.
Më pas, autori është kthyer në banesën e tij, ku ka qëlluar për vdekje bashkëshorten, Canan, 27 vjeçe.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka arrestuar 36-vjeçarin, ndërsa në zonë është gjetur edhe arma që dyshohet se është përdorur në krim.
Pas arrestimit, gjatë marrjes në pyetje nga policia, Matur dyshohet se ka deklaruar se besonte që gruaja e tij dhe kunati kishin një marrëdhënie intime.
“Ishte çështje nderi që t’i vrisja”, mësohet t’u ketë thënë ai efektivëve pas arrestimit.
Policia turke ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të dyshuar të vrasjes së dyfishtë.
Leave a Reply