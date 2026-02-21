Më në fund është hapur një korsi e rrugës alternative Moglicë-Lozhan, ku qarkullimi ishte bllokuar për disa orë këtë të shtunë shkak të tre trajlerave.
Mësohet se qarkullimi i mjeteve po alternohet me ndihmën e punonjësve të policisë. Ndërkohë në segmentin Maliq-Gramsh siç vihet re në pamjet mëposhtë janë krijuar radhë kilometrike pas kësaj situate, kryesisht prej automjeteve që lëvizin nga Korça në drejtim të Tiranës.
Për shkak trafikut të rënduar ne aksin Maliq-Moglicë, policia nuk lejon për momentin lëvizjen e mjeteve nga Maliqi drejt Lozhanit. Pritet të normalizohet qarkullimi në segmentin e bllokuar nga një trajler, që më pas të lejohet lëvizja e mjeteve të vogla drejt Lozhanit dhe Gramshit.
Më herët pasditen e kësaj të shtune, në segmentin alternativ Lozhan- Moglicë që Autoriteti Rrugor Shqiptar vendosi këtë të shtunë për kalimin e autoveturave pas bllokimit të rrugës Librazhd- Prrenjas, kishin mbetur të bllokuar tre trajlera, të cilët patën kanë paralizuar edhe lëvizjen e mjeteve të vogla.
Mesditën e sotme ARRSH njoftoi se kishte ndaluar qarkullimin e të gjitha makinave në segmentin Librazhd-Pogradec, për arsye sigurie pas vlerësimit në terren të gjendjes në vendin e quajtur Arrat e Gurrës ku ka patur rrëshqitje dherash. Megjithatë, u caktua si rrugë alternative aksi Maliq-Lozhan-Moglicë-Elbasan dhe anasjelltas. Por vetëm për mjetet e vogla.
Pavarësisht kësaj, mjetet e tonazhit të rëndë u lejuan nga policia e Librazhdit të kalojnë dhe si pasojë ndodhi dhe bllokimi.
Segmenti Librazhd-Pogradec kishte krijuar problematika prej disa ditësh për shkak të rrëshqitjes dhe çarjes së rrugës. Sot u ndalua kalimi i mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve, por siç duket kjo masë nuk ishte e mjaftueshme dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi ndalimin e qarkullimit për të gjitha mjetet.
Leave a Reply