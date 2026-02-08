Haley Robson ka treguar për herë të parë përvojën e saj të dhimbshme me Jeffrey Epstein, kur ishte vetëm 16 vjeç në vitin 2002. Ajo tregon se u kontaktua nga njerëz të afërt, përfshirë një shoqe klase dhe Tony Figueroa, ish-i dashuri i Virginia Giuffre, si dhe Ghislaine Maxwell.
“Kur më ftuan në shtëpinë e Jeffreyt, nuk kisha dijeni se çfarë do të ndodhte. Kur mbërrita, ai më abuzoi për rreth një orë,” rrëfen Robson në një intervistë për Corriere della Sera.
Robson shpreh edhe mendimin e saj lidhur me vdekjen e Epstein, duke thënë se nuk beson se ai ka kryer vetëvrasje.
Sot, Robson është aktiviste dhe punon për të ndihmuar viktimat e abuzimit, veçanërisht gratë dhe fëmijët. “Kjo përvojë na ka bërë më të forta dhe më të vendosura që të kërkojmë drejtësi dhe të mbështesim njëra-tjetrën,” shprehet ajo.
