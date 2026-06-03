Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, konfirmoi se e quajti kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu “të çmendur” gjatë telefonatës së tyre të fundit ku po diskutonin armëpushimin në Liban.
Duke folur në podcastin “Pod Force One” të Miranda Devine, Trump pranoi megjithatë se ai dhe Netanyahu “punojnë mirë së bashku”.
“Isha pak i mërzitur nga luftimet e tij të vazhdueshme në Liban”, tha Trump.
“Por më pëlqen shumë Bibi. Dhe punoj shumë mirë me të. Unë jam një president në kohë lufte, dhe ai është një kryeministër në kohë lufte”, shtoi Trump.
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