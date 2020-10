Aktorja e njohur nga Tropoja, Arjola Demiri ka pranuar publikisht afeksionin e saj me Partinë Socialiste. Mbrëmjen e djeshme në emisionin “Open” në Top Channel ajo tha se zgjodhi PS-së, për shkak se kjo e fundit ka bërë shumë investime në Tropojë. Sa i përket investimeve, Demiri përmendi dy ujësjellësa dhe rikonstruksionin e qytetit.

“Kam dalë hapur në mbështetje të PS. Afrimi im me PS ka fakte dhe argumente. Kam patur bindje të djathta, por ndryshova mendje. Kam fakte, jo shokë në PS. E gjitha ka të bëjë me pikën time të dobët, që është Tropoja. Ka ndryshuar këto 7 vjet. Ka dy ujësjellësa të ndërtuar, është rikonstruktuar qyteti komplet.”, ka deklaruar Demiri në Top Channel.

E pyetur nga Eni Vasili se “nëse vjen në pushtet PD dhe bën investime më të mëdha, kë do mbështesë?”, Ajola u përgjigj: “Mendoj se PD ka patur kohën e duhur për të investuar. Unë jam me njerëzit që punojnë. Jam me ata që kanë përkrahur një rreth me bindje të djathta.”

