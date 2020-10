Kryemadhi shihet se ka ndryshuar ‘look’ ajo ka ndryshuar modelin e flokëve, duke i prerë ato dhe duke i lyer bionde.

Këtë ndryshim e ka përmendur edhe vetë Kryemadhi duke thëne se Partitë Politike ndryshojnë ashtu si edhe njerëzit, duke thënë se edhe ajo ka ndryshuar nga brune është bërë bionde.

“Partitë politike, por edhe njerëzit ndryshojnë, ja për shembull Monika Kryemadhi ka qenë brune, është bërë bionde, ashtu edhe partitë politike ndryshojnë”, u shpreh kryetarja e LSI-së në emision.

Nje mesazh i “koduar” ky i Kryemadhit, ne momentin kur ende jane ne dilemat e konfigurimit me PD. Tashme qe eshte bere biondine dhe mund ti falet vendimi i lehte per te braktisur koalicionin me Lulzim Bashen!

g.kosovari