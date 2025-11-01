Ish-truproja i Fatos Nanos, i ftuar në “Kjo Javë” në News24 me Nisida Tufën, ka treguar sipas tij arsyen që e çoi Fatos Nanon të zgjidhte Ramën në krye të PS.
Viktor Agolli u shpreh se Rama shihej si i vetmi person që mund të mundte Sali Berishën në revanshin politik që kishte marrë.
“Për të mundur Berishën nuk ishte as Namik Dokle, Servet Pëllumbi as Ben Malaj, në atë revansh agresiv politik që kishte, i vetmi për ta mundur ishte Edvin Kristaq Rama i zgjedhur nga Nano.
Kreu i Bashkisë Rama në 2005 krijoi 2 grupe, “MJAFT” dhe “G99”, dhe thirrja e tyre “Nano ik”. U krijuan nga Rama për të sulmuar Nanon. Fillimisht be përjetoi keq ngritjen e Ramës në parti por më pas u bë mentori i tij.
Rama që kur u bë kryeministër për herë të 2 apo 3 marrëdhëniet me Nanon nuk i ka pasur të mira”, tha ai.
