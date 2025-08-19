Një takim midis Putin-it dhe Zelensky-it ndoshta nuk do të zhvillohet, pavarësisht sugjerimit të Donald Trump, thotë një ish-kreu i NATO-s. Anders Fogh Rasmussen, i cili drejtoi aleancën nga 2009 në 2014, thotë se Putin po “luan për kohë” dhe nuk ka asnjë qëllim real për të ndaluar luftën.
“Presidenti Putin nuk është i interesuar për paqe. Prandaj ai e bindi Presidentin Trump që të mos lejonte një armëpushim si pikën e parë në procesin e paqes, por të shkonte direkt te negociatat për paqe”, thotë ai
Rasmussen shton se është “i zhgënjyer” nga ajo që e përshkruan si lëvizjen e ngadaltë të Koalicionit të Gatshëm për garanci sigurie për Ukrainën.
“Europa duhet të marrë fatin e saj në duart e veta”, thotë ai, “dhe mendoj se hapi i parë i rëndësishëm në këtë drejtim do të ishte vendosja e një force sigurie në Ukrainë”.
