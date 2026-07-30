Ish-sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun në PD, Jola Hysa është emëruar si Drejtuesja e re e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Hysaj zëvëndëson në detyrë, Zana Çelën. Hysa u largua në mars të këtij viti nga Partia Demokratike pas më shumë se dy dekadash angazhim politik.
Në postimin ku njoftonte largimin e saj nga PD, Hysa shprehu shqetësimin për mënyrën se si u trajtua funksioni i saj si sekretare për Marrëdhëniet me Publikun, duke theksuar se kompetencat reale të këtij roli ishin kufizuar ndjeshëm, ndonëse përgjegjësia dhe imazhi publik i funksionit kishin vijuar të përdoren.
Ajo kritikoi gjithashtu përjashtimin sistematik nga përfaqësimi në këshillat bashkiakë, sipas saj të individëve me kompetencë dhe integritet, si dhe mënyrën e hartimit të listave të mbyllura për Qarkun e Durrësit.
Sipas saj, mungesa e hapjes reale brenda Partisë Demokratike ishte problemi kryesor, duke theksuar
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