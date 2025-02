Arben Ristani si jursit gjykon se masa e sigurisë “arrest në burg” po keqpërdoret nga institucionet e drejtësisë në Shqipëri.

Ristani, i pyetur në “Off the Record” nga moderatori Andrea Danglli nëse ishte e drejtë burgosja e Erion Veliajt, shpjegoi se në rastin e kryebashkiakut të Tiranës mund të ishte vendosur edhe një masë më e lehtë sigurie.

“Ajo që mund ta them dhe që dua ta them është fakti se këtu është krijuar një precedent jo i mirë, jo vetëm me politikanët, por edhe me qytetarët e këtij vendi, ku masa e arrestit me burg për mua është keqpërdorur duke tejkaluar ligjin. Po ti referohemi ligjit dhe Kodit Penal, arresti në burg thotë ligji, përdoret vetëm kur në çdo rast tjetër është e paarsyeshme për t’u përdorur”, tha Ristani në “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2 CNN.

Sipas ish-Sekretarit të Përgjithshëm të PD, SPAK dhe GJKKO duhet të argumentojnë shumë fort vendimin për dërgimin pas hekurave të Veliajt, por edhe të çdo qytetari të thjeshtë shqiptar ndaj të cilit vendoset masa “arrest në burg”.

“Unë nuk e njoh dosjen nga brenda dhe nuk mund ta gjykoj. Mund të them se ajo që opinioni publik ka përcjellë janë probleme shumë të mëdha e të rënda që kanë të bëjnë me inceneratorët. Pra miliona euro që ikin dhe inceneratori nuk ekziston. Është fakt publik që disa drejtorë të kësaj bashkie janë arrestuar sepse vidhnin në masën 100% tenderat. Mua si publik dhe politikan më bën përshtypje që një kryetar bashkie të jetë i përfshirë në këto afera dhe duhet të japë llogari për këto skandale. Por, unë gjykoj se personazhe të tillë, jo vetëm në rastin e zotit Veliaj, se nuk e di çfarë ka dosja, por ligji thotë që arresti në burg përdoret kur çdo masë tjetër nuk mund të përdoret. Pra ka elementë të tillë që nuk mund ta lëmë të lirë, se prish provat, rrezikshmëria është shumë e madhe dhe të tjera… Por duhen argumentuar të gjitha këto. Këtu bie dakord se po tejkalohen masat me arrestin me burg”, nënvizoi Ristani në “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2 CNN.