Ish-prokurori Ervin Karanxha, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, deklaroi se “Reforma në Drejtësi ka dështuar”, duke renditur, sipas tij, arsyet pse ka dështuar.
“Te vetting-u është konstatuar se anëtarët e tij, pjesa më e madhe e tyre, nuk i plotësonin kriteret ligjore për të qenë në këtë vend. Ke dhe 3 persona që janë në politikë. Njëri prej tyre është deputet i PS pasi mbaroi vetting-u. Pra, e keqja nis që nga zgjedhja e anëtarëve të vetting-ut”, tha fillimisht Karanxha.
Sipas tij, “kur u bë propaganda në media u tha se janë shumë 16 mijë dosje të mbartura dhe duhen marrë masa, por tani ka shkuar numri në 200 mijë dosje të mbartura”.
“Qytetarët shqiptarë duhet të shkojnë në gjykatë dhe të mbarojnë punë, prandaj u bë reforma. Janë hequr profesionistë dhe nuk mbushet kaq kollaj tani”, theksoi ish-prokurori.
