“Kjo situatë përkeqësohet çdo ditë, atë ambient e njoh shumë mirë. Përbërja e parlamentit, niveli i tyre, një pjesë e mirë e tyre, në maxhorancë nuk përfaqësojnë asgjë. Nuk dua të bëhem cinik por më lejoni të flas hapur, një pjesë e tyre nuk janë të kultivuar në pjesën urbane, nuk janë të lexuar, nuk janë të shkolluar. Në rrjetën e dekriminalizmit kanë rënë shumë prej tyre dhe vazhdojnë të bien. I tillë është niveli i tyre. Ai ambient nuk ofron asgjë dhe ky është një defekt strukturor i parlamentit, manifestohet defekti i madh i ligjit për të bërë formacione politike me firmën e kryetarit. Ne kemi deputet dhe grupe politike të klonuara, një dit të bukur do e shihni një deputet si kryetarin e tij. Ky ambient ky mjedis, mënyra si po zhvillohet mua personalisht nuk më jep asnjë lloj shprese. Parlamenti nuk funksionon, komisionet nuk funksionojnë, ligjet miratohen me sekonda.